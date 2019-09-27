Азар: хотел бы завоевать много трофеев с «Реалом» в этом сезоне

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар поделился ожиданиями от дерби с «Атлетико» в 7-м туре испанской Примеры.
«В таких играх всегда ощущается страсть и дух соперничества, особенно, когда в дерби встречаются «Реал» и «Атлетико». Хочу забить, выиграть и осчастливить болельщиков. Подготовка к матчу идёт нормально. Стараюсь изо всех сил.
«Реал» — потрясающий клуб. В этом сезоне я бы хотел завоевать много трофеев», — цитирует Азара пресс-служба «Реала».
28-летний Азар перешёл в «Реал» из «Челси» за € 100 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 45 млн за счёт бонусов. Футболист подписал с «Королевским клубом» контракт, который будет действовать до лета 2024 года.
Матч «Атлетико» — «Реал» состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» завтра, 28 сентября, начало — в 22:00 мск.
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