Делегация ФИФА проверит, начали ли в Иране пускать женщин на стадионы

ФИФА направит делегацию в Иран на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со сборной Камбоджи, который состоится 10 октября в Тегеране. Представители ФИФА хотят лично убедиться в том, что в Иране больше не препятствуют проходу женщин на стадион. Делегацию возглавит бывший форвард сборной Франции Юрий Джоркаефф, сообщает AFP.

«Вопрос Ирана сейчас горячо обсуждается. Я планирую побывать там 10 октября. Наша цель — показать, что ФИФА реагирует на происходящее и воздействует на Иран», — сказал Джоркаефф.

В начале сентября 29-летняя иранская фанатка погибла после того, как подожгла себя в знак протеста. Девушку поймали на стадионе, куда она попала, переодевшись мужчиной. В итоге её арестовали, после этого девушка совершила самоубийство.