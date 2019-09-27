«Ливерпуль» интересуется форвардом «Аякса» Нересом
Форвард «Аякса» Давид Нерес попал в сферу интересов «Ливерпуля», сообщает Calciomercato.
Согласно информации источника, красные видят в 22-летнем нападающем амстердамского клуба игрока, который способен укрепить их атаку.
В текущем сезоне Нерес принял участие в 12 матчах на клубном уровне. На счету бразильца 2 результативных удара и 1 голевая передача. Контракт футболиста с «Аяксом» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость форварда на сегодняшний день составляет € 45 млн.
«Ливерпуль» единолично возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. В 6 матчах мерсисайдский клуб набрал 18 очков. В следующем туре чемпионата Англии команда на выезде встретится с «Шеффилд Юнайтед» (28 сентября).
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