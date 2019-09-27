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Клопп назвал Матипа одним из лучших приобретений «Ливерпуля»

Клопп назвал Матипа одним из лучших приобретений «Ливерпуля»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценил защитника Жоэля Матипа, который перешёл в мерсисайдский клуб в качестве свободного агента. По мнению Клоппа, этот трансфер стал одним из лучших за последние годы.

«Жоэль всегда был выдающимся талантом. Он в 18 лет играл за «Шальке» в Бундеслиге. Мы говорим об очень сильной лиге, а он был выдающимся игроком.

Да, ему не хватало стабильности, такое бывает. Но он рос и развивался.

В мире огромных трансферных сумм приобретение такого игрока в качестве свободного агента — невероятный успех! Возможно, это один из лучших трансферов «Ливерпуля» за последние годы», — цитирует Клоппа Evening Standard.

Матип подписал контракт с «Ливерпулем» летом 2016 года после того, как его соглашение с «Шальке-04» истекло. В последнее время 28-летний защитник превратился в игрока стартового состава, став партнёром Вирджила ван Дейка в обороне.

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