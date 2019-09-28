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Месси и Фати не сыграют за «Барселону» в матче с «Хетафе»

Месси и Фати не сыграют за «Барселону» в матче с «Хетафе»
Футбол / Испания 0

«Барселона» определилась с заявкой команды на матч 7-го тура чемпионата Испании с «Хетафе».
В список из 19 игроков не попали нападающие Лионель Месси и Ансу Фати, а также защитники Жорди Альба и Самуэль Юмтити. Все четверо не выйдут на поле из-за травм, сообщает пресс-служба «Барселоны».

Фати получил повреждение во время тренировки «Барселоны», а у Месси диагностировано растяжение приводящей мышцы бедра.

Заявка «Барселоны» выглядит следующим образом: Марк-Андре тер Штеген, Нето, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Жан-Клер Тодибо, Клеман Лангле, Мусса Ваг, Серхи Роберто, Хуниор Фирпо, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Артур Рамос, Карлос Аленья, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Луис Суарес, Усман Дембеле, Антуан Гризманн и Карлес Перес.

Матч «Хетафе» — «Барселона» состоится 28 сентября и начнется в 17:00 мск.

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