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«Барселона» отказалась давать гарантии Неймару о его подписании следующим летом

«Барселона» отказалась давать гарантии Неймару о его подписании следующим летом
Футбол / Испания 0

Судебные разбирательства форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара и его бывшего клуба «Барселоны» продолжатся, сообщает Sport.es.

Согласно информации источника, 27-летний нападающий парижан был готов отказаться от притязаний на € 26 млн, которые сине-гранатовые не выплатили ему за продление контракта в 2016 году, если бы получил письменные гарантии, что каталонцы подпишут его следующим летом. Однако руководство «Барсы» отказалось принимать условия бразильца. В итоге стороны продолжат разбирательства в суде.

Напомним, летом 2016 года «Барселона» и Неймар подписали новый контракт. Клуб взял обязательства выплатить игроку бонус за продление сотрудничества в размере € 40 млн двумя частями. € 14 млн нападающему были выплачены сразу, остальную часть футболист должен был получить через год. Однако после ухода форварда в «ПСЖ» «Барса» отказалась выплачивать ему оставшуюся сумму и подала иск с требованием вернуть € 14 млн.

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