Григорян: пенальти-то не было! Какого чёрта мы будем что-то анализировать?
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал поражение в выездном матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:2).
«Я о судействе не говорил 11 туров. Мы выиграли два матча, где было идеальное судейство. Случайность ли это? Думаю, нет. А мы играли с лидерами. Неслучайно там было хорошее судейство. Значит, какая-то третья сторона нам его обеспечила.
Не хочу анализировать этот матч. Наверное, «Крылья» были лучше по игре. Но пенальти-то не было! Какого чёрта мы дальше что-то будем анализировать? Закончим интервью на том, что пенальти не было, но пенальти забил Соболев. Поздравляю «Крылья», всё отлично, всё закономерно", — сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».
«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» благодаря голам Соболева и Канунникова
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