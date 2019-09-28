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«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» благодаря голам Соболева и Канунникова

«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» благодаря голам Соболева и Канунникова
Футбол / РПЛ 0

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» принимали «Тамбов». Встреча состоялась на стадионе «Самара Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 73-й минуте главный арбитр встречи Сергей Иванов назначил пенальти в ворота «Тамбова», который успешно реализовал нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев. Через минуту форвард Максим Канунников упрочил преимущество самарской команды в счёте. Таким образом, «Крылья Советов» прервали серию без побед в РПЛ, которая длилась на протяжении 4 матчей.

Самарские «Крылья Советов» набрали 11 очков и поднялись на 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» (8) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 23 очка в 10 матчах.

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
28 сентября 2019, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Тамбов
Тамбов
1:0 Соболев – 73' (пен)   2:0 Канунников – 74'
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