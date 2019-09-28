«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» благодаря голам Соболева и Канунникова

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» принимали «Тамбов». Встреча состоялась на стадионе «Самара Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 73-й минуте главный арбитр встречи Сергей Иванов назначил пенальти в ворота «Тамбова», который успешно реализовал нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев. Через минуту форвард Максим Канунников упрочил преимущество самарской команды в счёте. Таким образом, «Крылья Советов» прервали серию без побед в РПЛ, которая длилась на протяжении 4 матчей.



Самарские «Крылья Советов» набрали 11 очков и поднялись на 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» (8) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 23 очка в 10 матчах.