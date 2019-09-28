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Гаттузо присутствует на матче «Локомотив» — «Зенит»

Гаттузо присутствует на матче «Локомотив» — «Зенит»
Футбол / РПЛ 0

Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо присутствует на матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом».

Гаттузо находится на стадионе в компании агентов Марко Трабукки и Тимура Гурцкая.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Гаттузо прилетел в Москву с целью найти работу в каком-нибудь российском клубе.

Последним клубом Гаттузо был «Милан», который он покинул 28 мая. Дженнаро возглавлял россонери с 2017 года. Ранее специалист тренировал молодёжную команду клуба. «Милан» завершил сезон-2018/19 на пятом месте в турнирной таблице итальянской Серии А и не сумел выйти в Лигу чемпионов.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится сегодня, 28 сентября. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:00 мск.

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