Трабукки — Гаттузо: надеюсь, в этот раз вы задержитесь в России

Агент Марко Трабукки опубликовал в своём «твиттере» фото с бывшим главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо, который на этой неделе прибыл в Россию.
«С возвращением в Россию, мистер! Надеюсь, в этот раз вы задержитесь здесь», — написал в комментарии к снимку Трабукки.
Фото можно посмотреть в «твиттере» Марко Трабукки.
Напомним, об уходе Гаттузо из «Милана» было объявлено 28 мая. Дженнаро возглавлял россонери с 2017 года. Ранее специалист тренировал молодёжную команду клуба. «Милан» завершил сезон-2018/19 на пятом месте в турнирной таблице итальянской Серии А и не сумел выйти в Лигу чемпионов.
Также Гаттузо был игроком миланской команды более 10 лет — с 1999 по 2012 год. После завершения игровой карьеры Дженнаро тренировал несколько клубов, в том числе «Сьон», в котором провёл последний сезон как футболист, «Палермо» и «Пизу».
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