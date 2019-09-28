Детская ошибка Льориса и красная Орье. Видеообзор «Тоттенхэм» — «Саутгемптон»

В матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Саутгемптон», встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Первый мяч забил полузащитник лондонцев Тангай Н'Домбеле на 24-й минуте. Спустя семь минут «шпоры» остались в меньшинстве из-за удаления защитника Сержа Орье. В конце первого тайма счёт сравнял нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс. До свистка на перерыв лондонцы вновь вышли вперёд благодаря голу форварда Гарри Кейна.

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Сегодня, 28 сентября, «Ливерпуль» на выезде переиграл «Шеффилд Юнайтед» — 1:0. «Астон Вилла» сыграла вничью с «Бёрнли» — 2:2. С аналогичным счётом завершился матч «Борнмут» — «Вест Хэм Юнайтед». «Кристал Пэлас» на домашнем стадионе был сильнее «Норвич Сити» — 2:0. «Вулверхэмптон» обыграл «Уотфорд» — 2:0. «Челси» смог одолеть «Брайтон энд Хоув Альбион» — 2:0.



В эти минуты проходит матч «Эвертон» — «Манчестер Сити».

29 сентября в 7-м туре АПЛ сыграют «Лестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед», а 30-го — «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».