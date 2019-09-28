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Детская ошибка Льориса и красная Орье. Видеообзор «Тоттенхэм» — «Саутгемптон»

Детская ошибка Льориса и красная Орье. Видеообзор «Тоттенхэм» — «Саутгемптон»
Футбол / Англия 0

В матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Саутгемптон», встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первый мяч забил полузащитник лондонцев Тангай Н'Домбеле на 24-й минуте. Спустя семь минут «шпоры» остались в меньшинстве из-за удаления защитника Сержа Орье. В конце первого тайма счёт сравнял нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс. До свистка на перерыв лондонцы вновь вышли вперёд благодаря голу форварда Гарри Кейна.

Видео доступно на «Чемпионате».

Сегодня, 28 сентября, «Ливерпуль» на выезде переиграл «Шеффилд Юнайтед» — 1:0. «Астон Вилла» сыграла вничью с «Бёрнли» — 2:2. С аналогичным счётом завершился матч «Борнмут» — «Вест Хэм Юнайтед». «Кристал Пэлас» на домашнем стадионе был сильнее «Норвич Сити» — 2:0. «Вулверхэмптон» обыграл «Уотфорд» — 2:0. «Челси» смог одолеть «Брайтон энд Хоув Альбион» — 2:0.

В эти минуты проходит матч «Эвертон» — «Манчестер Сити».

29 сентября в 7-м туре АПЛ сыграют «Лестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед», а 30-го — «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

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