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«Локомотив» — «Зенит»: арбитр отменил гол Мака на 96-й минуте

«Локомотив» — «Зенит»: арбитр отменил гол Мака на 96-й минуте
Футбол / РПЛ 0

Главный арбитр матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом» (1:0) Михаил Вилков отменил гол полузащитника петербургского клуба Роберта Мака.

Мак отличился в компенсированное время, сравняв счёт, но Вилков отменил взятие ворот, зафиксировав, что Алексей Сутормин при пасе на Мака подыграл себе рукой.

В первом тайме также был незасчитанный гол. Вилков отменил гол нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова, зафиксировав фол полузащитника «железнодорожников» Жоау Мариу во время голевой атаки.

«Локомотив», набрав 23 очка, поднялся на второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Зенит» (23) опустился на 3-е место в таблице.

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