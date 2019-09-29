Сигурдссон: «Урал» достаточно много пропускает, ЦСКА должен использовать шансы
Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».
«Для нас это очень важная игра, поскольку мы боремся за первое место и нам необходимо набирать много очков. Мы одержали несколько побед и хотим сохранить набранный ход. Против „Урала“ будет непросто, они неплохо играют, много забивают, но и достаточно много пропускают. Надо воспользоваться своими моментами и добиться результата», — приводит слова Сигурдссона пресс-служба ЦСКА.
Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — ЦСКА состоится сегодня, 29 сентября, на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
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