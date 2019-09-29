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Гончаренко: во втором тайме ЦСКА лучше доводил атаки до завершения

Гончаренко: во втором тайме ЦСКА лучше доводил атаки до завершения
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (3:0).

«Мы контролировали игру и в первом, и во втором таймах. В первом было многовато брака в простых передачах, могли острее играть у ворот «Урала». Помог стандарт. Во втором лучше доводили атаки до завершения, крупно выиграли. Было интересно в заключительные 15 минут, когда пошли атака на атаку, было два момента у наших ворот, в которых Игорь выручил. Рады, что выиграли. Если по счёту кажется, что это было достаточно просто, то на самом деле – сложно. У «Урала» четыре человека могут убежать в быструю атаку, они играли дома. Надо было аккуратно действовать в защите, что удалось. Обычно «Урал» в домашних матчах создаёт больше моментов, чем сегодня.

Если оценивать игру команды в целом, то где-то ты можешь выигрывать, где-то проигрывать. Но есть положительные эмоции, есть отрицательные. Нельзя побеждать постоянно. Мы сыграли плохо в Болгарии во втором тайме. Но это не повод говорить, что у нас в целом всё плохо», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

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