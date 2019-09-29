Победная серия ЦСКА в РПЛ достигла пяти матчей

Московский ЦСКА одержал победу в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 0:3.

Для «армейцев» эта победа стала уже пятой подряд в чемпионате России. В предыдущих турах команда Виктора Гончаренко обыграла «Краснодар» (3:2), «Тамбов» (2:0), «Арсенал» (2:1) и «Ахмат» (3:0).

В 12-м туре российского первенства ЦСКА встретится с «Ростовом». Матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 6 октября, начало — в 16:30 мск.

«Армейцы», набрав 25 очков, возглавляют турнирную таблицу РПЛ. Второе место занимает «Ростов» (23), третье — «Локомотив» (23), четвёртое — «Зенит» (23). Замыкает первую пятёрку «Краснодар» (20), у которого есть один матч в запасе.