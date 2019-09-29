«Леванте» и «Осасуна» не выявили победителя в матче Примеры

В матче 7-го тура чемпионата Испании «Леванте» и «Осасуна» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Обслуживал матч арбитр Сесар Сото Градо. В качестве его ассистентов выступили Альфонсо Костойя Родригес и Карлос Альварес Фернандес.

Счёт был открыт на 5-й минуте. Автором гола стал Эрнани. Во втором тайме равновесие восстановил Рубен Гарсия, которому ассистировал Роберто Торрес.

«Леванте», набрав 8 очков, поднялся на 12-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Осасуна» (8) — на 13-м месте в таблице. Лидером турнира является «Реал» (15).

В 8-м туре «Леванте» на выезде сыграет с «Леганесом». «Осасуна» дома встретится с «Вильярреалом». Оба матча состоятся 5 октября.