Видео: африканский защитник чуть не забил чудо-гол в свои ворота
Футболист гвинейского клуба «Хоройя» едва не забил невероятный автогол в матче африканской Лиги чемпионов с клубом «ЖС Кабилия».
Африканец ударом пяткой с лёта застал врасплох вратаря своей команды, но мяч пролетел рядом со штангой.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Хоройя» на своём поле обыграла «ЖС Кабилию» со счётом 2:0. Так как в первом матче гости выиграли с аналогичным результатом, командам пришлось пробивать серию пенальти. Точнее оказались футболисты «ЖС Кабилии», которые и продолжат выступление в турнире.
Клуб «Хоройя» из столицы страны Конакри был основан в 1975 году. «Хоройя» 16 раз становилась чемпионом Гвинеи, что является рекордом страны. Чуть реже чемпионский титул выигрывали «Хафия» (15) и «Калум Стар» (13).
- 29 сентября 2019
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