Видео: африканский защитник чуть не забил чудо-гол в свои ворота

Футболист гвинейского клуба «Хоройя» едва не забил невероятный автогол в матче африканской Лиги чемпионов с клубом «ЖС Кабилия».

Африканец ударом пяткой с лёта застал врасплох вратаря своей команды, но мяч пролетел рядом со штангой.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Хоройя» на своём поле обыграла «ЖС Кабилию» со счётом 2:0. Так как в первом матче гости выиграли с аналогичным результатом, командам пришлось пробивать серию пенальти. Точнее оказались футболисты «ЖС Кабилии», которые и продолжат выступление в турнире.

Клуб «Хоройя» из столицы страны Конакри был основан в 1975 году. «Хоройя» 16 раз становилась чемпионом Гвинеи, что является рекордом страны. Чуть реже чемпионский титул выигрывали «Хафия» (15) и «Калум Стар» (13).