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«Севилья» обыграла «Реал Сосьедад» в матче Примеры

«Севилья» обыграла «Реал Сосьедад» в матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 7-го тура чемпионата Испании «Севилья» обыграла «Реал Сосьедад» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Обслуживал матч арбитр Хавьер Альберола Рохас.

Счёт был открыт на 4-й минуте. Автором забитого мяча стал Микель Оярсабаль, которому ассистировал Аднан Янузай. На 18-й минуте равновесие восстановил Нолито с передачи Эвера Банеги. В начале второго тайма севильский клуб вышел вперёд благодаря голу Лукаса Окампоса с паса Хесуса Наваса. На 80-й минуте третий гол забил Франко Васкес. В концовке матча гостям удалось сократить разрыв в счёте, отличился Кристиан Португес с паса Мартина Эдегора.

«Севилья», набрав 13 очков, вышла на шестое место в Примере. «Реал Сосьедад» (13) — на 5-м месте.

Испания - Примера. 7-й тур
29 сентября 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
3 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Оярсабаль – 4'   1:1 Нолито – 18'   2:1 Окампос – 47'   3:1 Васкес – 80'   3:2 Португес – 87'
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