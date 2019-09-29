«Севилья» обыграла «Реал Сосьедад» в матче Примеры
В матче 7-го тура чемпионата Испании «Севилья» обыграла «Реал Сосьедад» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Обслуживал матч арбитр Хавьер Альберола Рохас.
Счёт был открыт на 4-й минуте. Автором забитого мяча стал Микель Оярсабаль, которому ассистировал Аднан Янузай. На 18-й минуте равновесие восстановил Нолито с передачи Эвера Банеги. В начале второго тайма севильский клуб вышел вперёд благодаря голу Лукаса Окампоса с паса Хесуса Наваса. На 80-й минуте третий гол забил Франко Васкес. В концовке матча гостям удалось сократить разрыв в счёте, отличился Кристиан Португес с паса Мартина Эдегора.
«Севилья», набрав 13 очков, вышла на шестое место в Примере. «Реал Сосьедад» (13) — на 5-м месте.
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