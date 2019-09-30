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Глава совета директоров «Боки Хуниорс»: Ибрагимович хочет перейти в наш клуб

Глава совета директоров «Боки Хуниорс»: Ибрагимович хочет перейти в наш клуб
Футбол / Прочие турниры 0

Глава совета директоров «Боки Хуниорс» Хорхе Анро заявил, что аргентинский клуб готов подписать контракт со шведским нападающим «Лос-Анджелес Гэлакси» Златаном Ибрагимовичем.

«Это правда, что Ибрагимович хочет играть за «Боку Хуниорс». Мы в состоянии подписать его. Финансовое положение «Боки» настолько хорошее, что мы можем позволить себе подобную роскошь. Мы сможем оплатить контракт Златана», — приводит слова Анро AS со ссылкой на Mundo Boca Radio.

37-летний Ибрагимович выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2018 года. В нынешнем сезоне шведский форвард принял участие в 27 матчах чемпионата MLS, в которых стал автором 28 забитых мячей (шесть — с пенальти). Контракт игрока с клубом действует до 31 декабря 2019 года.

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