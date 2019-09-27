Ибрагимович запустил новый челлендж и передал ход Погба, Хабибу и Джоковичу

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в «Твиттере».



Название челленджа – matrixchallenge. Во время его исполнения участник должен держать мяч на груди и, наклонившись назад, двигать руками, как главный герой известного фильма «Матрица», уворачивавшийся таким образом от пуль.



В своём посте Златан также передал ход полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.

Видео доступно на «Чемпионате».



Ибрагимович перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси» весной 2018 года. В нынешнем сезоне 37-летний нападающий принял участие в 27 матчах MLS, в которых записал на свой счёт 28 голов (6 из них – с пенальти). В настоящий момент Златан занимает второе место в списке лучших бомбардиров первенства, уступая лишь форварду «Лос-Анджелеса» Карлосу Веле (30).