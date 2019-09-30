Аджоев: некоторые эпизоды в матче с «Краснодаром» говорят о предвзятом судействе

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев оценил судейство в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2).
«Тот факт, что в ворота «Арсенала» назначаются пенальти третью игру подряд, наталкивает на выводы и заключения. Как говорят, один раз – случайность, два раза – совпадение, но три раза – это уже тенденция. Причём в данном случае это крайне неприятная для всего судейского корпуса закономерность. Были и другие эпизоды в матче с «Краснодаром», которые говорят о предвзятом арбитраже. Например, в начале второго тайма Костадинов абсолютно чисто сыграл в мяч около своей штрафной площади, однако прозвучал свисток. В результате сорвана контратака и штрафной удар в сторону ворот «Арсенала»… При этом почти весь матч Костадинов провёл со сломанным носом. Этот перелом он получил на первых минутах в жёстком столкновении, но свисток в той ситуации промолчал.
Откровенно говоря, всё это не красит наш чемпионат и заставляет серьёзно задуматься о том, что происходит с российскими арбитрами», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 30 сентября 2019
-
12:10
-
11:59
-
11:58
-
11:42
-
11:38
-
11:07
-
11:03
-
10:52
-
10:49
-
10:49
-
10:24
-
10:15
-
10:15
-
10:02
-
10:00
-
09:54
-
09:54
-
09:41
-
09:15
-
09:00
-
09:00
-
08:59
-
08:33
-
08:01
-
06:57
-
05:45
-
05:27
-
05:14
-
04:58
-
04:33
-
04:29
-
03:50
-
03:26
-
02:54
-
02:46