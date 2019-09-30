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Аджоев: некоторые эпизоды в матче с «Краснодаром» говорят о предвзятом судействе

Аджоев: некоторые эпизоды в матче с «Краснодаром» говорят о предвзятом судействе
Футбол / РПЛ 0

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев оценил судейство в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2).

«Тот факт, что в ворота «Арсенала» назначаются пенальти третью игру подряд, наталкивает на выводы и заключения. Как говорят, один раз – случайность, два раза – совпадение, но три раза – это уже тенденция. Причём в данном случае это крайне неприятная для всего судейского корпуса закономерность. Были и другие эпизоды в матче с «Краснодаром», которые говорят о предвзятом арбитраже. Например, в начале второго тайма Костадинов абсолютно чисто сыграл в мяч около своей штрафной площади, однако прозвучал свисток. В результате сорвана контратака и штрафной удар в сторону ворот «Арсенала»… При этом почти весь матч Костадинов провёл со сломанным носом. Этот перелом он получил на первых минутах в жёстком столкновении, но свисток в той ситуации промолчал.

Откровенно говоря, всё это не красит наш чемпионат и заставляет серьёзно задуматься о том, что происходит с российскими арбитрами», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Аджоев — о судействе с «Краснодаром»: были двойные стандарты, пенальти смешной
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