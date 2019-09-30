«Краснодар-2» и «Факел» не выявили победителя в матче ФНЛ
В матче 15-го тура Футбольной национальной лиги «Краснодар-2» и воронежский «Факел» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Краснодаре на стадионе «Академия ФК Краснодар». Обслуживал матч тульский арбитр Алексей Амелин. В качестве его ассистентов выступили Егор Болховитин (Ленинградская область) и Дмитрий Колосков (Уфа).
«Краснодар-2», набрав 14 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Факел» (11) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером турнира является «Торпедо» (37).
В 16-м туре «Краснодар-2» на выезде сыграет с калининградской «Балтикой». «Факелу» предстоит гостевая встреча с «Нижним Новгородом». Оба матча состоятся 5 октября.
С полным календарём ФНЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».
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