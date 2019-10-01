Азар: я и сам жду от себя многого в матче с «Брюгге»

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар поделился ожиданиями перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге», подчеркнув, что понимает всю ответственность за уровень своей игры.



«Я прекрасно знаю, чего болельщики ждут от меня, я и сам жду от себя многого. Мой главный критик — это я сам. У нашей команды великолепный состав. Уверен, что упорно работая изо дня в день, мы сможем достичь желаемого результата. Я не думаю, что будет легко в матче с «Брюгге». Мы готовились к этому матчу изо всех сил», — приводит слова Азара пресс-служба УЕФА.



28-летний Азар перешёл в «Реал» из «Челси» за € 100 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 45 млн за счёт бонусов. Футболист подписал с «Королевским клубом» контракт, который будет действовать до лета 2024 года.



Матч «Реал» — «Брюгге» состоится сегодня, 01 октября. Начало матча в 19:55 мск.

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