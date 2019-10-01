Полузащитник «Челси» Баркли устроил скандал с таксистом из-за чипсов

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Росс Баркли угодил в неприятную ситуацию, футболист рассыпал чипсы на заднем сидении в такси, что привело к скандалу с водителем и вызову в полицию, сообщает Mirror.

Инцидент произошёл в Ливерпуле. Баркли отказался убирать за собой, после чего ответил отказом на требование заплатить, так как у него при себе не было наличных денег.



Прибывшие на место полицейские несколько минут беседовали с 25-летним Баркли. В этот момент очевидцы насмехались над футболистом и шутили, что игрок «Челси» не может заплатить за такси. По словам одного из свидетелей, футболист выглядел пьяным и плохо держался на ногах.

Полицейские проводили Баркли к ближайшему банкомату, после чего инцидент был исчерпан.