Мхитарян пропустит около трёх недель из-за травмы бедра
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян попустит около 3-х недель, из-за травмы приводящей мышцы правого бедра, которую он получил 29 сентября в матче 6-го тура серии А против «Лечче» (1:0), сообщает официальный сайт римлян.
После игры армянский хавбек жаловался на боль. Утром 1 октября он посетил частную клинику, в которой был поставлен точный диагноз.
Напомним, что 30-летний Мхитарян перешёл в «Рому» в летнее трансферное окно из лондонского «Арсенала» на правах аренды. Полузащитник забил гол в дебютном матче за римский клуб.
Ранее Мхитарян выступал за «Пюник», донецкие «Металлург» и «Шахтёр», а также за дортмундскую «Боруссию». В составе национальной команды Армении провёл 86 матчей. На его счету 29 забитых мячей.
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