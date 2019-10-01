Семак: Гримальдо был интересен «Зениту», но он слишком дорогой для нас

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» рассказал, почему петербургский клуб отказался от идеи приобретения защитника лиссабонской команды Алехандро Гримальдо.



«Гримальдо был интересен «Зениту», но мы не смогли его взять. Это слишком дорогой для нас защитник. Его стоимость достаточно высока, мы такого игрока не можем себе позволить. У «Бенфики» все опасны – и крайние полузащитники Пицци и Рафа Силва, и нападающие. Игроки соперника очень хорошо оснащены технически. Практически все португальские команды отличает техника, быстрота работы с мячом и интенсивность. У того же Гримально хороший удар, он исполнитель штрафных. Мы должны вносить некоторые коррективы, но я бы не стал говорить, что именно фланговые игроки самые опасные в составе «Бенфики». Думаю, нужно обратить особое внимание на целый ряд моментов, связанных с атакой соперника. Что касается Алмейды, то он, по нашей информации, выбыл из строя.

Схема с тремя центральными защитниками? Всё возможно. Выбирая, как играть, мы исходим из состояния наших футболистов и анализа игры команды. Уже непосредственно перед матчем выбираем тактическую схему, которую считаем более подходящей. Схему будем выбирать, исходя из состояния своих футболистов. У нас есть группа игроков, имеющих определённые проблемы. Но постараемся, конечно, нивелировать и сильные качества соперника. Уверен, все наши футболисты постараются завтра показать свою лучшую игру. Посмотрим, насколько это получится.



В последних матчах чемпионата России одна игра у нас получается лучше, другая хуже. Не думаю, что на игру с «Локомотивом» повлияла тактическая схема. Соперник ждал нашей ошибки, обороняясь большими силами. В первые полчаса у «Зенита» была хорошая игра с точки зрения обороны и организации, а вот в атаке нам не хватало скорости. Очень инертна была наша группа атаки, но это тоже связано с тем, что Азмун и Дриусси пропустили какое-то время. Мы понимаем важность этих игроков, поэтому должны через игры подводить их к следующим матчам. Они ключевые футболисты для нас. К сожалению, такие матчи случаются. Но мы до последней минуты старались забить. Характер у команды есть. Это тоже важно. Хороших и плохих матчей будет ещё достаточно на протяжении всего сезона. Кардинально для нас ничего не изменилось в чемпионате. Сейчас готовимся к Лиге чемпионов», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.