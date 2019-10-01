Гордеев назначен главным тренером «Урожая»

Новым главным тренером краснодарского «Урожая» назначен Андрей Гордеев, сообщается на официальном сайте клуба.

Тренерский штаб жёлто-зелёных вместе с Андреем Юдиным остаётся всем составом в команде и будет работать под руководством Гордеева.

«Гордеев — молодой человек, полон сил и энергии, как в жизни, так и в тренерской работе. Я его хорошо знаю лично как специалиста и человека, вызывающего только симпатию и имеющего очень хорошие отзывы. Не только в футбольном мире, а и в разных сферах.



Очень важно для нас, что Андрей Львович имеет опыт работы на высоком уровне с профессиональными командами и с молодёжной сборной России. Для нас это принципиально. Важно, чтобы тренер работал не только с готовыми футболистами, но и развивал молодых спортсменов. Это актуально для нашей команды, в которой много молодёжи», — сказал генеральный директор «Урожая» Станислав Лысенко.

44-летний Гордеев ранее тренировал такие известные клубы, как «Сатурн», «Анжи», «Сибирь», «Мордовию» и «СКА-Хабаровск».