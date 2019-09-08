«Анжи» разгромил «Урожай» в матче ПФЛ

Махачкалинский «Анжи» в матче 8-го тура Профессиональной футбольной лиги в зоне «Юг» разгромил краснодарский «Урожай» со счётом 6:1.

Счёт был открыт на 10-й минуте. Автором гола стал Мутаалим Магомедов. На 41-й минуте преимущество махачкалинского клуба увеличил Муслим Шихбабаев. Перед самым свистком на перерыв счёт до крупного довёл всё тот же Шихбабаев, оформивший дубль. В середине второго тайма четвёртый мяч в ворота гостей забил Магомедов. На 80-й минуте Магомедов оформил хет-трик, забив пятый гол «Урожаю». В концовке встречи команды обменялись голами. Сначала отличился Гамид Агаларов, а в компенсированное время гол престижа забил Тимур Мелекесцев.

«Анжи», набрав восемь очков, занимает 12-е место в турнирной таблице ПФЛ. «Урожай» (3) — на последнем, 16-м месте.