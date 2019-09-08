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«Анжи» разгромил «Урожай» в матче ПФЛ

«Анжи» разгромил «Урожай» в матче ПФЛ
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Махачкалинский «Анжи» в матче 8-го тура Профессиональной футбольной лиги в зоне «Юг» разгромил краснодарский «Урожай» со счётом 6:1.

Счёт был открыт на 10-й минуте. Автором гола стал Мутаалим Магомедов. На 41-й минуте преимущество махачкалинского клуба увеличил Муслим Шихбабаев. Перед самым свистком на перерыв счёт до крупного довёл всё тот же Шихбабаев, оформивший дубль. В середине второго тайма четвёртый мяч в ворота гостей забил Магомедов. На 80-й минуте Магомедов оформил хет-трик, забив пятый гол «Урожаю». В концовке встречи команды обменялись голами. Сначала отличился Гамид Агаларов, а в компенсированное время гол престижа забил Тимур Мелекесцев.

«Анжи», набрав восемь очков, занимает 12-е место в турнирной таблице ПФЛ. «Урожай» (3) — на последнем, 16-м месте.

ПФЛ - Юг. 8-й тур
08 сентября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Анжи
Махачкала
Окончен
6 : 1
Урожай
Краснодар
1:0 Магомедов – 10'   2:0 Шихбабаев – 41'   3:0 Шихбабаев – 45'   4:0 Магомедов – 64'   5:0 Магомедов – 80'   6:0 Агаларов – 86'   6:1 Мелекесцев – 90+2'
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