Коломейцев: не в Смолове дело, весь «Локомотив» играл не так

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:2).
«Игра отличается от РПЛ. Соперники другие. «Атлетико» играл агрессивнее «Байера». У них у защитников мяч не задерживается. Фелиш сыграл хорошо. Но тяжело судить — космос ли он. Мы в контратаки пару раз неплохо выбегали, но не забили свои моменты. Не в Смолове дело. Вся команда играла не так. Не стоит валить вину на Смолова. Все старались, играли. Кто-то лучше, кто-то хуже. Претензией к партнерам нет. Конечно, тяжело будет бороться за выход из группы. Но чем выше ставишь задачу, тем лучше. И от неё отталкиваться. Будем пытаться», — передаёт слова Коломейцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Мадридский «Атлетико» набрал 4 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 3-м месте. Соперниками испанского и российского клубов по группе являются туринский «Ювентус» и леверкузенский «Байер».
В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с «Ювентусом», а «Атлетико» примет «Байер». Обе встречи пройдут 22 октября.
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