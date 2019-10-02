Смолов: играть с «Атлетико» тяжело, они контролируют и отбирают мяч идеально

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2).



«Конечно, проигрывать всегда обидно. Но нужно отдать должное сопернику — мы играли с одним из ведущих европейских клубов. У них и набор исполнителей, и содержание игры — всё на очень высоком уровне. И против них достаточно тяжело играть, потому что они как контролируют мяч, так и отбирают его идеально.



Как Облак отражал удары Крыховяка? Не знаю, если честно. Мы сейчас это обсуждали. Да, он среагировал на первый удар нереальным образом. Будем работать. Много эмоций отобрал матч с „Зенитом“. Надеюсь, со стороны мы выглядели достойно.



Я не знаю, что у меня. Сейчас врачи посмотрят. Просто так получилось, что игрок всем весом упал мне на голеностоп и я его подвернул. По первым ощущениям — всё нормально, слава богу.



Можно ли считать „Локомотив“ полноценным бойцом в группе? Со стороны всегда виднее. По нашим ощущениям — конечно, в этом сезоне более уверенно себя чувствуем. Нам уже удалось одержать победу на выезде, есть три очка. Будем продолжать бороться. Впереди ещё четыре матча. Будем стараться радовать наших болельщиков и самих себя», — сказал Смолов в эфире «Матч ТВ».

Против системы Симеоне не попрёшь. «Локомотив» очень старался, но не смог 120-миллионый юноша разрушил оборонительные редуты Сёмина.