Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Смолов: играть с «Атлетико» тяжело, они контролируют и отбирают мяч идеально

Смолов: играть с «Атлетико» тяжело, они контролируют и отбирают мяч идеально
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2).

«Конечно, проигрывать всегда обидно. Но нужно отдать должное сопернику — мы играли с одним из ведущих европейских клубов. У них и набор исполнителей, и содержание игры — всё на очень высоком уровне. И против них достаточно тяжело играть, потому что они как контролируют мяч, так и отбирают его идеально.

Как Облак отражал удары Крыховяка? Не знаю, если честно. Мы сейчас это обсуждали. Да, он среагировал на первый удар нереальным образом. Будем работать. Много эмоций отобрал матч с „Зенитом“. Надеюсь, со стороны мы выглядели достойно.

Я не знаю, что у меня. Сейчас врачи посмотрят. Просто так получилось, что игрок всем весом упал мне на голеностоп и я его подвернул. По первым ощущениям — всё нормально, слава богу.

Можно ли считать „Локомотив“ полноценным бойцом в группе? Со стороны всегда виднее. По нашим ощущениям — конечно, в этом сезоне более уверенно себя чувствуем. Нам уже удалось одержать победу на выезде, есть три очка. Будем продолжать бороться. Впереди ещё четыре матча. Будем стараться радовать наших болельщиков и самих себя», — сказал Смолов в эфире «Матч ТВ».

Против системы Симеоне не попрёшь. «Локомотив» очень старался, но не смог
120-миллионый юноша разрушил оборонительные редуты Сёмина.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019