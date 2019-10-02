Смолов: играть с «Атлетико» тяжело, они контролируют и отбирают мяч идеально

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2).
«Конечно, проигрывать всегда обидно. Но нужно отдать должное сопернику — мы играли с одним из ведущих европейских клубов. У них и набор исполнителей, и содержание игры — всё на очень высоком уровне. И против них достаточно тяжело играть, потому что они как контролируют мяч, так и отбирают его идеально.
Как Облак отражал удары Крыховяка? Не знаю, если честно. Мы сейчас это обсуждали. Да, он среагировал на первый удар нереальным образом. Будем работать. Много эмоций отобрал матч с „Зенитом“. Надеюсь, со стороны мы выглядели достойно.
Я не знаю, что у меня. Сейчас врачи посмотрят. Просто так получилось, что игрок всем весом упал мне на голеностоп и я его подвернул. По первым ощущениям — всё нормально, слава богу.
Можно ли считать „Локомотив“ полноценным бойцом в группе? Со стороны всегда виднее. По нашим ощущениям — конечно, в этом сезоне более уверенно себя чувствуем. Нам уже удалось одержать победу на выезде, есть три очка. Будем продолжать бороться. Впереди ещё четыре матча. Будем стараться радовать наших болельщиков и самих себя», — сказал Смолов в эфире «Матч ТВ».
- 2 октября 2019
-
00:43
-
00:35
-
00:33
-
00:31
-
00:28
-
00:25
-
00:19
-
00:12
-
00:11
- 1 октября 2019
-
23:57
-
23:54
-
23:52
-
23:51
-
23:51
-
23:25
-
23:19
-
23:17
-
23:09
-
23:06
-
23:00
-
22:59
-
22:38
-
22:28
-
22:26
-
22:10
-
22:08
-
21:51
-
21:49
-
21:38
-
21:26
-
21:15
-
21:02
-
20:59
-
20:56
-
20:48