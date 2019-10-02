Адиев объяснил, почему решил стать помощником Шалимова в «Ахмате»

Тренер «Ахмата» Магомед Адиев рассказал, почему принял решение стать помощником Игоря Шалимова. Напомним, Шалимов на посту главного тренера «Ахмата» сменил Рашида Рахимова, который подал в отставку после поражения от «Сочи» (0:2) в 11-м туре РПЛ.

«Мой родной клуб «Ахмат» сегодня оказался в непростом положении. Как только я узнал, что могу быть чем-то полезен команде, я не раздумывая согласился. В такие моменты нужно отбросить личные амбиции и сделать всё, чтобы помочь клубу. Неважно в какой роли.

Нам предстоит много работы и уже сейчас мы с головой погрузились в неё. Уверен, что объединив усилия, мы исправим ситуацию и не только поднимемся вверх по турнирной таблице, но и вернём болельщиков на трибуны.

За сегодняшний день я услышал и прочитал множество сообщений со словами поддержки. Такое доверие, безусловно, мне очень приятно, но я четко отдаю себе отчёт, что на сегодняшний день это только аванс. Теперь нам предстоит много трудиться и доказывать свою состоятельность.

Я очень рад снова оказаться дома и заниматься любимым делом. Могу твёрдо сказать, что приложу максимум своих усилий и способностей, чтобы быть полезным команде. Уверен, что Игорь Михайлович также сделает всё возможное, чтобы оправдать доверие руководства клуба и республики. Вам остаётся только быть рядом и поддержать родную команду.

Вместе мы сильнее!», — написал Адиев в «Инстаграме».

После 11-ти туров чемпионата России «Ахмат» занимает 15-е, предпоследнее место турнирной таблицы, набрав 9 очков. В следующем туре «Ахмат» на выезде сыграет с «Уфой».