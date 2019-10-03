Дзюба — о своём самочувствии: лёдика набрал, буду восстанавливаться

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1) рассказал о своём самочувствии. Напомним, в конце встречи российский форвард заметно прихрамывал.
«В конце первого тайма мне коленом хорошенького лося зарядил один парень из «Бенфики», я в шоке. Лёдика набрал, буду восстанавливаться», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Петербургский «Зенит» набрал 4 очка и возглавил турнирную таблицу группы G. «Бенфика» (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе являются «Лион» и «РБ Лейпциг». В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» сыграет на выезде с «РБ Лейпциг», а «Бенфика» примет «Лион».
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