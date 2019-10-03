Дзюба: все складывалось в пользу «Зенита» в матче с «Бенфикой»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1).



«Считаю, у меня ещё и голевая, когда я пропустил на Азмуна. Англичане считают это скрытым голевым пасом, они разбираются — всё-таки родоначальники. «Бенфика» — хорошая команда, дома они сильны, поэтому надо было не дать им себя почувствовать, как дома. Был прессинг с первых минут, испанцы и португальцы не любят, когда против них играют жестко, в мяч. Удачно забили в прессинге, автогол, всё складывалось в нашу пользу. После поражений надо уметь делать правильные выводы. Это была Лига чемпионов, домашний матч, спасибо всем болельщикам. Домашняя атмосфера дорогого стоит. Выходили под Чайковского? Думаю, не все знали, под кого они выходят. Многие книжку один раз листали. Мне, как эстету, тоже не помогло.

Поражение «Лейпцига» от «Лиона» не сенсация, но неожиданно. Были уверены, что они победят, они фавориты группы, сильная команда. Для нас шок, что они дома проиграли «Лиону». В нашей группе всё завертелось, решающие матчи будут с ними», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.