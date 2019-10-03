Англия опубликовала заявку на матчи квалификации Евро-2020 с Чехией и Болгарией

Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом определился с заявкой на выездные матчи квалификации чемпионата Европы—2020 с национальными командами Чехии (11 октября) и Болгарии (14 октября), сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.
Голкиперы: Том Хитон, Джордан Пикфорд, Ник Поуп.
Защитники: Трент Александер-Арнольд, Бенджамин Чилвел, Джо Гомез, Майкл Кин, Гарри Магуайр, Тайрон Мингс, Дэнни Роуз, Фикайо Томори, Киран Триппьер.
Полузащитники: Росс Баркли, Фабиан Делф, Джордан Хендерсон, Джеймс Мэддисон, Мэйсон Маунт, Деклан Райс, Гарри Уинкс.
Нападающие: Тэмми Абрахам, Гарри Кейн, Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо, Рахим Стерлинг, Каллум Уилсон.
Сборная Англии, набрав 12 очков в 4 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы А квалификации Евро-2020, Чехия (9) занимает второе место, Болгария (2) — последнее, пятое.
- 3 октября 2019
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