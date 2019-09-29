«Тоттенхэм» намерен пригласить Саутгейта в случае ухода Почеттино

«Тоттенхэм Хотспур» планирует пригласить главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, если наставник «шпор» Маурисио Почеттино покинет команду по окончании сезона, сообщает Daily Express.



По информации источника, в услугах аргентинского специалиста заинтересованы такие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». Ранее сообщалось, что манкунианский клуб готов выплатить «шпорам» компенсацию за Почеттино в размере € 36 млн. Напомним, действующий контракт Почеттино с клубом «Тоттенхэм Хотспур» рассчитан до лета 2023 года.



Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. Под руководством английского специалиста национальная команда сумела дойти до полуфинала чемпионата мира 2018 года, проходившего в России.

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