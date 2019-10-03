Гончаренко: завтра узнаем, смогут ли Дивеев и Магнуссон сыграть с «Ростовом»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии защитников Игоря Дивеева и Хёрдура Магнуссона, которые получили травмы в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2).

«У Дивеева травма, он не мог продолжить игру. И его повреждение, и Магнуссона оценим завтра. К вечеру будем знать, смогут ли они сыграть с «Ростовом», — передаёт Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Матч ЦСКА — «Ростов» состоится 6 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ростов».

ЦСКА, набрав 25 очков, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (23) — на 3-м месте.