Сульшер — о ничьей с АЗ: «МЮ» отлично справился. Мы в хорошем положении

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий после ничьей со счётом 0:0 в выездном матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с АЗ.

«Обстоятельства были тяжёлые, но мы отлично справились. Это ставит нашу команду в хорошее положение», — приводит слова норвежского специалиста пресс-служба УЕФА на официальном сайте.

«Манчестер Юнайтед», набрав 4 очка, занимает второе место в турнирной таблице группы L Лиги Европы. В 3-м туре «красные дьяволы» встретятся с «Партизаном». Матч состоится в Белграде на стадионе «Партизан» 24 октября, начало — в 19:55 мск.

Напомним, в предыдущей встрече команда Сульшера на своём поле обыграла «Астану». Автором единственного гола стал нападающий Мэйсон Гринвуд.