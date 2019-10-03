Сульшер — о ничьей с АЗ: «МЮ» отлично справился. Мы в хорошем положении
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий после ничьей со счётом 0:0 в выездном матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с АЗ.
«Обстоятельства были тяжёлые, но мы отлично справились. Это ставит нашу команду в хорошее положение», — приводит слова норвежского специалиста пресс-служба УЕФА на официальном сайте.
«Манчестер Юнайтед», набрав 4 очка, занимает второе место в турнирной таблице группы L Лиги Европы. В 3-м туре «красные дьяволы» встретятся с «Партизаном». Матч состоится в Белграде на стадионе «Партизан» 24 октября, начало — в 19:55 мск.
Напомним, в предыдущей встрече команда Сульшера на своём поле обыграла «Астану». Автором единственного гола стал нападающий Мэйсон Гринвуд.
В список целей «МЮ» на зимнее усиление атаки вошёл форвард «Борнмута»
- 3 октября 2019
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