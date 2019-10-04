«Карабах» разгромил «Дюделанж» в матче Лиги Европы

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Дюделанж» принимал «Карабах». Встреча прошла в Люксембурге на стадионе «Жози Бартель» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
До перерыва игроки «Карабаха» забили три гола — по одному мячу в актив записали полузащитники Абделла Зубир, Маркос Мичел и Ришард Алмейда, реализовавший пенальти. На 69-й минуте отличился хавбек гостей Даниэль Кинтана. В конце встречи разницу в счёте сократил нападающий «Дюделанжа» Антуан Бернье.
В первом тайме при счёте 2:0 в пользу «Карабаха» матч был прерван из-за вылетевшего на поле дрона с флагом Нагорно-Карабахской республики. Спустя некоторое время встречу возобновили.
«Карабах», набрав 3 очка, занимает второе место в турнирной таблице группы А Лиги Европы, «Дюделанж» (3) — третье.
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