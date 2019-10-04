Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Карабах» разгромил «Дюделанж» в матче Лиги Европы

«Карабах» разгромил «Дюделанж» в матче Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Дюделанж» принимал «Карабах». Встреча прошла в Люксембурге на стадионе «Жози Бартель» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

До перерыва игроки «Карабаха» забили три гола — по одному мячу в актив записали полузащитники Абделла Зубир, Маркос Мичел и Ришард Алмейда, реализовавший пенальти. На 69-й минуте отличился хавбек гостей Даниэль Кинтана. В конце встречи разницу в счёте сократил нападающий «Дюделанжа» Антуан Бернье.

В первом тайме при счёте 2:0 в пользу «Карабаха» матч был прерван из-за вылетевшего на поле дрона с флагом Нагорно-Карабахской республики. Спустя некоторое время встречу возобновили.

«Карабах», набрав 3 очка, занимает второе место в турнирной таблице группы А Лиги Европы, «Дюделанж» (3) — третье.

Лига Европы. Группа A. 2-й тур
03 октября 2019, четверг. 22:00 МСК
Дюделанж
Дюделанж, Люксембург
Окончен
1 : 4
Карабах
Агдам, Азербайджан
0:1 Зубир – 11'   0:2 Мичел – 30'   0:3 Алмейда – 37' (пен)   0:4 Кинтана – 69'   1:4 Бернье – 90'
Удаления: Гаро – 62' / нет
Матч «Карабаха» в Лиге Европы остановили. Всё из-за проармянского символа
Азербайджанские игроки увидели флаг Нагорно-Карабахской республики.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019