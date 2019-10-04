Матч «Карабаха» в Лиге Европы остановили. Всё из-за проармянского символа

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Дюделанж» – «Карабах» получился скандальным. Причём не из-за футбольных событий, а по политическим причинам. Кто-то устроил в Люксембурге большую провокацию.

Что случилось в матче «Дюделанж» – «Карабах»?

После 30-й минуте над полем стадиона «Жози Бартель» повис дрон с флагом Нагорно-Карабахской республики. По требованию игроков азербайджанской команды судья остановил матч. Один из игроков «Карабаха» переключился с футбола на «стрельбу» – попытался сбить дрон мячом. Безуспешно. После этого арбитр из соображений безопасности увёл команды в подтрибунное помещение. Впрочем, вскоре соперники вернулись на поле и продолжили встречу.

Футбольный клуб «Карабах» быстро отреагировал на прилёт дрона, разместив сообщение на своей англоязычной странице в «Твиттере»: «Карабах – один из древних исторических регионов Азербайджана!».

Министр спорта Люксембурга Дэн Керш уже принёс официальные извинения от имени правительства страны за случившееся на матче в Дюделанже. Кто устроил провокацию, пока неизвестно.

Что происходит вокруг Нагорного Карабаха?

Нагорно-Карабахская республика – это непризнанное государство. Оно было образовано в 1991 году на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), входившей в состав Азербайджанской ССР. Когда развалился Союз, между Азербайджаном и Арменией произошёл военный конфликт из-за Нагорного Карабаха. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию ситуации. Азербайджан заявляет о сохранении своей территориальной целостности, а Армения защищает интересы непризнанной республики.



Любопытно, что как раз в день матча в Дюделанже бывший глава Армении Серж Саргсян прибыл в Карабах, а нынешний президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с заявлением на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.



«На протяжении 25 лет Нагорный Карабах и другие семь территорий районов Азербайджана находятся под армянской оккупацией, – заявил, в частности, Алиев. – Нагорный Карабах — исконно азербайджанская земля. В советское время была создана Нагорно-Карабахская автономная область. В связи с конфликтом существует достаточно широкий разброс мнений, зачастую не отражающих реалии. Так вот, для того, чтобы внести ясность, должен сказать, что в 1921 году решение Кавбюро было, дословно, «оставить Нагорный Карабах в составе Азербайджана», а не «передать», как это зачастую интерпретирует армянская сторона».

УЕФА, спасибо за еврокубки в 22:00, но больше не надо Мы попросили УЕФА объяснить, почему ранние слоты не отдают России.

Какую историю напоминает случай из матча «Дюделанж» – «Карабах»?

В октябре 2014 года был прерван матч отборочного цикла Евро-2016 Сербия – Албания. Тогда в ходе первого тайма над полем стадиона «Партизан» в Белграде кружил беспилотник, к которому был прикреплён албанский флаг. Когда он стал приземляться, игрок сборной Сербии Стефан Митрович попытался сорвать флаг. На серба накинулись албанские футболисты – завязалась драка. На поле выбежали болельщики, вооружённые пластиковыми креслами. Конфликт остановило только вмешательство полиции.

Полёт Великой Албании Сборной Сербии не позавидуешь: второй за несколько лет её матч сорван. Но вся вина в нынешнем срыве лежит на УЕФА.

По итогам расследования УЕФА присудил Албании техническое поражение и отнял три очка у Сербии. Обе стороны остались недовольны приговором и обратились в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. CAS отменил решение УЕФА, присудив хозяевам поражение со счётом 0:3. Теперь такое наказание бессмысленно. «Дюделанж» и сам крупно проиграл – 1:4.