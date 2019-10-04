Эмери — о разгроме «Стандарта»: фантастическая победа

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с льежским «Стандардом» (4:0).
«Набрать 6 очков после двух матчей действительно важно. Прекрасно, когда игроки выкладываются по максимуму.
Команда сделала много хорошего, но необходимо всё проанализировать, чтобы в будущем совершенствовать игру. Например, мы можем лучше держать мяч и создавать больше моментов, но игроки устали после матча в понедельник, так что они отлично сыграли. Фантастическая победа.
Мы должны давать шансы молодым игрокам, они ими пользуются. Они близки к тому, чтобы выступать за «Арсенал» на самых высоких уровнях», — приводит слова Эмери BT Sport.
В другом матче группы F «Витория Гимарайнш» на своём поле уступила франкфуртскому «Айнтрахту» со счётом 0:1. Единственный гол был забит на 36-й минуте, отличился Эван Н'Дика с паса Джибриля Соу.
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