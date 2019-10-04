Перформанс фанатов, ликование Ари и грустный Савин. Яркие фото победы «Хетафе»

3 октября в Краснодаре в матче 2-го тура группы С Лиги Европы «Краснодар» принимал «Хетафе». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Первый мяч забил нападающий Родригес Анхель на 35-й минуте. В середине второго тайма Анхель оформил дубль. Спустя восемь минут разницу в счёте сократил форвард Ари. В концовке матча испанская команда осталась в меньшинстве из-за удаления полузащитника Давида Тимора, но «быки» не сумели уйти от поражения.
В другом матче 2-го тура группы С Лиги Европы «Трабзонспор» принимал «Базель». Встреча прошла в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш» и завершилась со счётом 2:2.
В составе турецкого клуба отличились хавбеки Абдулкадир Пармак и Хосе Эрнесто Соса. Авторами голов швейцарской команды стали защитник Сильван Видмер и нападающий Ноа Окафор.
Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Хетафе» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.
- 4 октября 2019
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