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АПЛ назвала кандидатов на звание лучшего главного тренера сентября

АПЛ назвала кандидатов на звание лучшего главного тренера сентября
Футбол / Англия 0

Английская Премьер-лига назвала кандидатов на звание лучшего главного тренера месяца по итогам сентября, сообщает официальный сайт турнира.

В список претендентов на награду вошли Юрген Клопп («Ливерпуль»), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Эдди Хау («Борнмут») и Брендан Роджерс («Лестер Сити»).

Голосование продлится до 7 октября.

«Ливерпуль» (1) в сентябре одержал победу в трёх встречах. На данный момент подопечные Клоппа лидируют, не потеряв ни одного очка. «Челси» занимает 7-е место в АПЛ. Команда Лэмпарда выиграла две встречи в сентябре и уступила «Ливерпулю» — 1:2. «Борнмут» (8) также одержал за прошедший месяц две победы. Один раз подопечные Хау сыграли вничью. Две победы и поражение записали на свой счёт игроки «Лестера» (3).

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