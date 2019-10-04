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Видео: 38-летний Эвра не замечает ударов по корпусу во время тренировки

Видео: 38-летний Эвра не замечает ударов по корпусу во время тренировки
Футбол / Франция 0

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра в своём «инстаграме» продемонстрировал одну из своих тренировок.

В ходе занятия 38-летний экс-футболист висел на перекладине и поднимал ноги, в то время как ему наносили удары по корпусу. За упражнением наблюдал бывший партнёр Патриса по национальной команде Николя Анелька.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Эвра объявил о завершении профессиональной карьеры минувшим летом. Француз ранее выступал за «Ювентус», «Ниццу», «Монако» и «Марсель», «Манчестер Юнайтед» и другие команды. С манкунианцами он пять раз становился чемпионом Англии и один раз выигрывал Лигу чемпионов. Последним клубом Эвра был «Вест Хэм», за который он сыграл пять матчей в 2018 году.

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