Видео: 38-летний Эвра не замечает ударов по корпусу во время тренировки
Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра в своём «инстаграме» продемонстрировал одну из своих тренировок.
В ходе занятия 38-летний экс-футболист висел на перекладине и поднимал ноги, в то время как ему наносили удары по корпусу. За упражнением наблюдал бывший партнёр Патриса по национальной команде Николя Анелька.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Эвра объявил о завершении профессиональной карьеры минувшим летом. Француз ранее выступал за «Ювентус», «Ниццу», «Монако» и «Марсель», «Манчестер Юнайтед» и другие команды. С манкунианцами он пять раз становился чемпионом Англии и один раз выигрывал Лигу чемпионов. Последним клубом Эвра был «Вест Хэм», за который он сыграл пять матчей в 2018 году.
Патрис Эвра завершил карьеру. Собрали его самые сумасшедшие поступки
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