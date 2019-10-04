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Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин

Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что из российских игроков в бытность, когда он сам был футболистом, ему нравился нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.

«Таких российских игроков было много в мои времена. Было много таких игроков, которые показывали хорошую технику, игроков, у которых была спортивная злость. Игрок, который больше всего мне нравился в те времена, когда я ещё сам выходил на поле, — это был Валерий Карпин. Тогда он в Испании играл», — сказал Гаттузо в интервью телепрограмме «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, этой осенью слухи связывали Гаттузо с несколькими российскими клубами. По информации СМИ, итальянский специалист получал предложение от «Спартака».

Гаттузо, которого слухи связывали со «Спартаком», отказался возглавить «Дженоа»
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