Клопп: «Лестер» способен финишировать в топ-4 АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о «Лестер Сити» и главном тренере «лисов» Брендане Роджерсе в преддверии матча 8-го тура английской Премьер-лиги.
«Конечно, «Лестер» способен финишировать в топ-4, 100 процентов. Между другими шестью командами нет никакой разницы, кроме названия.
Голкипер «Лестера» всё ещё в команде. Защита выглядит очень солидно на каждой позиции. В середине поля играют креативные и трудолюбивые футболисты. То же самое можно сказать и про линию атаки. Именно так и нужно строить команду.
Не удивлён, что Роджерс хорошо справляется с обязанностями. Когда приехал сюда, знал, что в плохих результатах «Ливерпуля» нет его вины. Он проделал невероятную работу в «Селтике», а теперь делает это в «Лестере», — цитирует Клоппа Sky Sports.
«Ливерпуль», набрав 21 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Лестер» (14) занимает третье место.
Матч «Ливерпуль» — «Лестер Сити» состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» завтра, 5 октября, начало — в 17:00 мск.
- 4 октября 2019
-
22:35
-
22:10
-
21:53
-
21:42
-
21:20
-
20:59
-
20:57
-
20:47
-
20:40
-
20:17
-
20:10
-
20:03
-
19:49
-
19:46
-
19:23
-
19:18
-
18:51
-
18:41
-
18:37
-
18:31
-
18:20
-
18:11
-
18:06
-
17:51
-
17:43
-
17:26
-
17:25
-
17:11
-
17:06
-
17:00
-
16:55
-
16:55
-
16:49
-
16:29
-
16:29