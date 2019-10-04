Клопп: «Лестер» способен финишировать в топ-4 АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о «Лестер Сити» и главном тренере «лисов» Брендане Роджерсе в преддверии матча 8-го тура английской Премьер-лиги.

«Конечно, «Лестер» способен финишировать в топ-4, 100 процентов. Между другими шестью командами нет никакой разницы, кроме названия.

Голкипер «Лестера» всё ещё в команде. Защита выглядит очень солидно на каждой позиции. В середине поля играют креативные и трудолюбивые футболисты. То же самое можно сказать и про линию атаки. Именно так и нужно строить команду.

Не удивлён, что Роджерс хорошо справляется с обязанностями. Когда приехал сюда, знал, что в плохих результатах «Ливерпуля» нет его вины. Он проделал невероятную работу в «Селтике», а теперь делает это в «Лестере», — цитирует Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль», набрав 21 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Лестер» (14) занимает третье место.

Матч «Ливерпуль» — «Лестер Сити» состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» завтра, 5 октября, начало — в 17:00 мск.