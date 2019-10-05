«Уфа» — «Ахмат»: составы команд на матч 12-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Уфы» и грозненского «Ахмата» на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 5 октября, на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Круговой, Табидзе, Неделчару, Кротов, Фомин, Карп, Тилль, Гиоргобиани.
Запасные: Шафинский, Аликин, Пуцко, Терентьев, Йокич, Алиев, Голубев, Емельянов, Фольмер, Козлов, Бизяк, Вомбергар.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Мусалов, Анхель, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл, Понсе.
Запасные: Мелихов, Гиголаев, Нижич, Кадыров, Гащенков, Харин, Шиманьски, Михалак, Митришев, Кадыров, Мбенг.
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