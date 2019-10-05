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Рибери признан лучшим игроком Серии А в сентябре

Рибери признан лучшим игроком Серии А в сентябре
Футбол / Италия 0

Французский полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери признан лучшим игроком итальянской Серии А в сентябре, сообщает Football Italia.

В сентябре хавбек принял участие в пяти матчах итальянского национального чемпионата (четыре — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.

36-летний Рибери перешёл в «Фиорентину» в летнее трансферное окно из «Баварии» на правах свободного агента. Контракт полузащитника с флорентийским клубом действителен до лета 2021 года.

«Фиорентина», набрав восемь очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А. В 7-м туре «фиалки» встретятся с «Удинезе». Матч состоится 6 октября.

С полным календарём Серии А можно ознакомиться на «Чемпионате».

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