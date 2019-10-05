Гаттузо может вновь возглавить «Милан»

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может вновь возглавить миланский клуб, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, руководство «Милана» планирует расстаться с нынешним наставником клуба Марко Джампаоло из-за неудовлетворительных результатов команды. Отмечается, что главным кандидатом на замену Джампаоло является специалист, который уступил ему это место, а именно — Гаттузо. Отмечается, что Гаттузо будет готов вернуться в «Милан», если клуб покинет технический директор Паоло Мальдини.
Ранее сообщалось, что Гаттузо получил выгодное в финансовом плане предложение от «Спартака». Однако итальянец отказался от работы в московском клубе.
«Милан» набрал 6 очков в 6 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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