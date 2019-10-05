Джампаоло признался, что болел за «Интер»

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло признался, что поддерживал миланский «Интер» в детстве.



«Болел за „Интер“, когда мне было 10 лет, но я не троянский конь. Делаю всё, чтобы „Милан“ прогрессировал и становился лучше», — приводит слова Джампаоло Football Italia.



Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой руководство «Милана» планирует расстаться с Джампаоло из-за неудовлетворительных результатов команды. Главным кандидатом на замену Джампаоло является специалист, который уступил ему это место, а именно — Дженнаро Гаттузо.



«Милан» набрал 6 очков в 6 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Лидером соревнований на данный момент является миланский «Интер» (18).

Гаттузо может вновь возглавить «Милан»