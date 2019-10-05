«Оренбург» в большинстве обыграл «Динамо» в матче РПЛ
В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал московское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
В конце первого тайма, на 42-й минуте, главный арбитр встречи Павел Кукуян показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Динамо» Артуру Юсупову, после чего московская команда осталась в меньшинстве. На 61-й минуте счёт в матче открыл хавбек «Оренбурга» Артём Кулишев. В концовке встречи, на 88-й минуте, преимущество хозяев в счёте укрепил защитник Урош Радакович.
«Оренбург» набрал 14 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (10) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является ЦСКА.
- 5 октября 2019
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