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«Оренбург» в большинстве обыграл «Динамо» в матче РПЛ

«Оренбург» в большинстве обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал московское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В конце первого тайма, на 42-й минуте, главный арбитр встречи Павел Кукуян показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Динамо» Артуру Юсупову, после чего московская команда осталась в меньшинстве. На 61-й минуте счёт в матче открыл хавбек «Оренбурга» Артём Кулишев. В концовке встречи, на 88-й минуте, преимущество хозяев в счёте укрепил защитник Урош Радакович.

«Оренбург» набрал 14 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (10) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является ЦСКА.

Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
05 октября 2019, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кулишев – 61'   2:0 Радакович – 88'
Удаления: нет / Юсупов – 42'
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